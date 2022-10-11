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Лунін про конкуренцію з Куртуа: Треба мати терпіння

Сьогодні 13:20 240 0
Українець розповів про конкуренцію в Реалі
Лунін про конкуренцію з Куртуа: Треба мати терпіння
#Андрій Лунін, #Куртуа, #Реал Мадрид

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Реала Андрій Лунін працює задля того, щоб виграти конкуренцію в Тібо Куртуа.

Про це українець розповів порталу Tribuna.com.

"Знаходитись тут - це щось нереальне. Кожного дня прокидаєшся та їдеш на тренування з найкращими та на найкращу базу. З іншого боку, звісно, хочеться більше грати. Для цього ти, в принципі, і працюєш. Але також розумію, для чого я працюю і хто інший воротар. Треба мати терпіння".

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"Так, важко, є періоди, коли щось може йти не так, щось не вдається, але це проходить, і ти продовжуєш. Я вважаю, що праця окупається в будь-якому випадку, якщо ти докладаєш багато зусиль. Навіть якщо не тут, то в іншому місці. Ти завжди отримаєш те, на що заслуговуєш", - сказав Лунін.

Матч Шахтар - Реал відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок о 22:00.

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