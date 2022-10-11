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Кривбас оскаржить жовті картки у скандальному матчі УПЛ проти Минаю

Сьогодні 20:10 178 0
Кривбас опублікував заяву щодо роботи VAR на матчі проти Минаю
Кривбас оскаржить жовті картки у скандальному матчі УПЛ проти Минаю
#Кривбас, #Минай, #УЛП

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас незадоволений роботою Максима Козиряцького і його асистентів у 6-му турі УПЛ проти Миная.

Про це йдеться в заяві криворізького клубу.

Починаючи з кінця першого тайму, команда Юрія Вернидуба грала в меншості - за другу жовту картку з поля був видалений Іван Дібанго. Саме обидва попередження гравця викликали у криворіжців серйозні питання.

"ФК Кривбас категорично не погоджується з рішеннями арбітрів в матчі 6 туру VBET Ліги Кривбас – Минай. Взагалі, клуб не розуміє, яким чином використовувалася система VAR.

Хочемо нагадати, що система VAR може бути використана лише у чотирьох випадках, які впливають на футбольний матч. Це голи та порушення правил перед голами; рішення про пенальті та порушення правил перед пенальті; прямі червоні картки; помилкова ідентифікація футболістів.

В матчі Кривбас – Минай (епізод з першим попередженням Дібанго) мали справу з останнім випадком: VAR міг бути застосований при помилковій ідентифікації особистості, яка порушила правила. Сфолив Волошин, але покарання у вигляді жовтої картки чомусь отримав Дібанго. Суддівська бригада за допомогою VAR мала виправити помилку, якої припустився арбітр. Але цього не зробила.

Виникають питання і щодо моменту, коли Дібанго отримав другу жовту картку, та залишив футбольне поле. Суддя зафіксував відмахування в обличчя суперника з боку гравця Кривбаса. То ж за таке порушення мав би отримати червону. Але Дібанго побачив перед собою другу жовту картку. В цьому випадку суддя знову не звернувся за допомогою VAR, попри те, що мова, ймовірно, йшла про третій випадок застосування системи – пряму червону картку. Ми переконані, що, мабуть, було б доречно судді повторно переглянути цей епізод та ухвалити зважене рішення.

Враховуючи перелічені факти, клуб буде вимушений оскаржувати обидві жовті картки Дібанго, які він отримав в поєдинку з Минаєм.

Ми не є прихильниками теорії змов, але вважаємо доцільним нагадати про решту епізодів в попередніх матчах, коли, на нашу думку, щодо нашого клубу (як першої команди, так і U-19) були застосовані сумнівні суддівські рішення.

ФК Кривбас переконаний, що заради чесного та неупередженого суддівства відповідальні структури українського футболу мають дати оцінку подібним випадкам, які суттєво впливають на фінальні результати матчів першості УПЛ. З цим закликом звертаємось до Комітету арбітрів і до Комітету з етики та чесної гри, й особисто до Лучано Лучі та до Франческо Баранки, які їх відповідно очолюють", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, матч Кривбас – Минай завершився з рахунком 0:0, а команда Юрія Вернидуба більше тайму грала в меншості після вилучення Івана Дібанго.

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