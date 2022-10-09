Минай та Кривбас розписали мирову в 6 турі УПЛ

Команди не забивали голів

Джерело - Чемпіон.

Кривбас та Минай не визначили сильнішого в межах 6-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 9 жовтня

Кривбас - Минай 0:0 (0:0)

Кривбас: Сарнавський, Якімець, Ловрич, Стецьков, Дібанго, Капич (Банада 87), Хомченовський, Задерака (Микитишин 87), Татарков (Семенов 70), Хобленко (Устименко 90+3), Волошин

Минай: Бандура, Трубочкін (Рогозинський 61), Чуєв, Нємчанінов, Гончар, Воробчак (Голуб 76), Вітенчук, Кулієв (Касімов 62), Хахльов, Твердохліб, Вишневський (Колесник 46, Коломоєць 81))

Жовті картки: Дібанго 14, Дібанго 43, Кулієв 57, Колесник 68, Капич 72, Гончар 85

Червона картка: Дібанго 43 (друга жовта)