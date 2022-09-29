Рамос намагався помирити Неймара та Мбаппе

Бразилець та француз нібито відмовилися від претензій

Джерело - AS.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос втручався в конфлікт Неймара та Кіліана Мбаппе, які в поточному сезоні мають непрості взаємовідносини в команді.

Про це повідомляє AS.

Іспанець намагався примирити двох партнерів. Він також консультував Неймара щодо наявних проблем та пропонував йому погодитись з рішенням тренерського штабу, який призначив Мбаппе штатним виконавцем пенальті.

При цьому бразилець та француз нібито відмовилися від претензій один до одного, щоб в більш спокійній атмосфері підготуватися до чемпіонату світу в Катарі через матчі клубів.

Нагадаємо, Рамос розчарований через непотрапляння у збірну Іспанії.