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Рамос намагався помирити Неймара та Мбаппе

Вчора 23:21 238 0
Бразилець та француз нібито відмовилися від претензій
Рамос намагався помирити Неймара та Мбаппе
#Неймар, #ПСЖ, #Серхіо Рамос, #Кіліан Мбаппе

Джерело - AS.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос втручався в конфлікт Неймара та Кіліана Мбаппе, які в поточному сезоні мають непрості взаємовідносини в команді.

Про це повідомляє AS.

Іспанець намагався примирити двох партнерів. Він також консультував Неймара щодо наявних проблем та пропонував йому погодитись з рішенням тренерського штабу, який призначив Мбаппе штатним виконавцем пенальті.

При цьому бразилець та француз нібито відмовилися від претензій один до одного, щоб в більш спокійній атмосфері підготуватися до чемпіонату світу в Катарі через матчі клубів.

Нагадаємо, Рамос розчарований через непотрапляння у збірну Іспанії.

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