Рамос намагався помирити Неймара та Мбаппе

Джерело - AS.
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос втручався в конфлікт Неймара та Кіліана Мбаппе, які в поточному сезоні мають непрості взаємовідносини в команді.
Про це повідомляє AS.
Іспанець намагався примирити двох партнерів. Він також консультував Неймара щодо наявних проблем та пропонував йому погодитись з рішенням тренерського штабу, який призначив Мбаппе штатним виконавцем пенальті.
При цьому бразилець та француз нібито відмовилися від претензій один до одного, щоб в більш спокійній атмосфері підготуватися до чемпіонату світу в Катарі через матчі клубів.
Нагадаємо, Рамос розчарований через непотрапляння у збірну Іспанії.