Сім'я Мессі вважає Барселону своїм домом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися до Барселони.

Про це повідомляє Жоан Фонтес.

Президент Барселони Жоан Лапорта пообіцяв 35-річному футболісту спробувати повернути його після того, як контракт Мессі з ПСЖ у 2023 році спливе.

Сім'я Мессі адаптувалася до життя в Парижі, але вони вважають Барселону своїм домом.

Також оточення гравця хоче, щоб керівництво каталонського клубу визнало, що Мессі не слід було залишати клуб у такий ганебний спосіб.