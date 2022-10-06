Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися до Барселони.
Про це повідомляє Жоан Фонтес.
Президент Барселони Жоан Лапорта пообіцяв 35-річному футболісту спробувати повернути його після того, як контракт Мессі з ПСЖ у 2023 році спливе.
Сім'я Мессі адаптувалася до життя в Парижі, але вони вважають Барселону своїм домом.
Також оточення гравця хоче, щоб керівництво каталонського клубу визнало, що Мессі не слід було залишати клуб у такий ганебний спосіб.
Un poco de contexto sobre Messi y el FCB.— Dongcast (@JoanFontes) October 5, 2022
En un primer momento y tras la rueda de prensa de despedida de Messi, Laporta al ver la magnitud de la tragedia promete a Leo que cuando finalizara su vínculo con el PSG siempre tendría a disposición un contrato con el FCB como jugador. pic.twitter.com/L1l3pSvUiB