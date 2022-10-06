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Лапорта пообіцяв Мессі, що спробує повернути його в Барселону

Сьогодні 15:55 166 0
Сім'я Мессі вважає Барселону своїм домом
Лапорта пообіцяв Мессі, що спробує повернути його в Барселону
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися до Барселони.

Про це повідомляє Жоан Фонтес.

Президент Барселони Жоан Лапорта пообіцяв 35-річному футболісту спробувати повернути його після того, як контракт Мессі з ПСЖ у 2023 році спливе.

Сім'я Мессі адаптувалася до життя в Парижі, але вони вважають Барселону своїм домом.

Також оточення гравця хоче, щоб керівництво каталонського клубу визнало, що Мессі не слід було залишати клуб у такий ганебний спосіб.

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