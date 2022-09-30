Рома стежить за Маліновським

Руслан Маліновський може змінити клуб

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив Рому.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Команда Жозе Моурінью уважно стежить за ситуацією навколо українця та попросила посередника вивчити можливість переїзду Маліновського до столиці Італії на умовах безплатного трансферу.

Руслан перейшов в Аталанту з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Маліновський хотів перейти в Тоттенгем.