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Рома стежить за Маліновським

Вчора 23:10 204 0
Руслан Маліновський може змінити клуб
Рома стежить за Маліновським
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив Рому.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Команда Жозе Моурінью уважно стежить за ситуацією навколо українця та попросила посередника вивчити можливість переїзду Маліновського до столиці Італії на умовах безплатного трансферу.

Руслан перейшов в Аталанту з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Маліновський хотів перейти в Тоттенгем.

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