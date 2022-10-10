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Зозуля: Зараз мені не до футболу

Сьогодні 10:55 202 0
Український форвард Роман Зозуля розказав про свою майбутню кар’єру.
Зозуля: Зараз мені не до футболу
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Форвард Роман Зозуля найближчим часом не повернеться у футбол, оскільки гравець займається допомогою українській армії у війні проти росії.

"Тренерська кар’єра - точно ні. Мені не дуже подобається бути тренером. До того ж я ще гравець.

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З початком повномасштабної війни мені було не до футболу. Футболісти говорять, що під час тренувань вони трішки відволікаються від цього всього, а я не міг. Я думав про Україну та про хлопців й коли виходив на тренування, й після тренувань. Зараз мені не до футболу.

Але, звичайно, чим більше я буду грати, тим більше буду допомагати", - сказав Зозуля.

Раніше повідомлялося, що Зозуля зацікавив Хімнастик з третього дивізіону Іспанії.

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