Зозуля: Зараз мені не до футболу

Форвард Роман Зозуля найближчим часом не повернеться у футбол, оскільки гравець займається допомогою українській армії у війні проти росії.

"Тренерська кар’єра - точно ні. Мені не дуже подобається бути тренером. До того ж я ще гравець.

Актуально: Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!"

З початком повномасштабної війни мені було не до футболу. Футболісти говорять, що під час тренувань вони трішки відволікаються від цього всього, а я не міг. Я думав про Україну та про хлопців й коли виходив на тренування, й після тренувань. Зараз мені не до футболу.

Але, звичайно, чим більше я буду грати, тим більше буду допомагати", - сказав Зозуля.