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Манчестер Сіті знищив Саутгемптон, Челсі обіграв Вулвергемптон: Результати 10 туру АПЛ

Сьогодні 18:54 216 0
Результати 10 туру АПЛ
Манчестер Сіті знищив Саутгемптон, Челсі обіграв Вулвергемптон: Результати 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 10-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 тур, 08 жовтня

Борнмут - Лестер 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Дака, 1:1 - 68 Біллінг, 2:1 - 71 Крісті

Манчестер Сіті - Саутгемптон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Канселу, 2:0 - 32 Фоден, 3:0 - 49 Марез, 4:0 - 65 Голанд

Ньюкасл - Брентфорд 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Гімараеш, 2:0 - 28 Мерфі, 2:1 - 54 Тоні, 3:1 - 56 Гімараеш, 4:1 - 82 Альмірон, 5:1 - 90 Піннок (автогол)

Челсі - Вулвергемптон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Гаверц, 2:0 - 54 Пулішич, 3:0 - 90 Броха

19:30. Брайтон - Тоттенгем 

Нагадаємо Челсі не планує продовжувати контракт з Канте.

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