Манчестер Сіті знищив Саутгемптон, Челсі обіграв Вулвергемптон: Результати 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 10-го туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 08 жовтня
Борнмут - Лестер 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Дака, 1:1 - 68 Біллінг, 2:1 - 71 Крісті
Манчестер Сіті - Саутгемптон 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Канселу, 2:0 - 32 Фоден, 3:0 - 49 Марез, 4:0 - 65 Голанд
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 21 Гімараеш, 2:0 - 28 Мерфі, 2:1 - 54 Тоні, 3:1 - 56 Гімараеш, 4:1 - 82 Альмірон, 5:1 - 90 Піннок (автогол)
Челсі - Вулвергемптон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+3 Гаверц, 2:0 - 54 Пулішич, 3:0 - 90 Броха
19:30. Брайтон - Тоттенгем
Нагадаємо Челсі не планує продовжувати контракт з Канте.