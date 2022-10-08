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Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!"

Сьогодні 14:43 Андрій Дунець 335 0
Зозуля: "Кримський міст неможливо знищити? Не виводьте нас!"
#війна, #крим, #Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Відомий український футболіст та волонтер Роман Зозуля яскраво відреагував на події, що сталися на Кримському мосту вранці 8 жовтня.

"2 армію світу не перемогти?

Крейсер "Москва" - неможливо потопити?

Кримський міст - неможливо знищити?

Не виводьте нас!

P.S. З ДН, придурок!", - написав Зозуля у своєму Інстаграмі.

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Допис, поширений Роман Зозуля (@zozulyaroman)

Раніше свою версію подій у Криму також висунув відомий український екстенісист Сергій Стаховський.

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