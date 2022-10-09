Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Сьогодні 13:42 1371
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:11 72
Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:00 93
Удінезе - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А
Сьогодні 15:53 480
Петраков - про жеребкування відбору Євро-2024: Ми й хотіли таких суперників
Сьогодні 15:12 199
СК Дніпро-1 завдяки хет-трику Довбика переміг Зорю у 6 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 189
Кривбас - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 14:47 520
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1
Сьогодні 11:42 310
СК Дніпро зіграє із Зорею, Динамо - з Рухом: розклад матчів УПЛ на 9 жовтня
Сьогодні 08:40 551
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 07:49 1614
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду та затвердив його ціну

Сьогодні 14:09 358 0
Португалець може залишити Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду та затвердив його ціну
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - sport.ua.

У Манчестер Юнайтед ухвалили рішення щодо майбутнього розставання із 37-річним нападником Кріштіану Роналду. 

Про це повідомляє Daily Star.

Червоні дияволи нібито готові будуть продати португальця за 11 млн євро (10 млн фунтів).

Йдеться про трансфер Роналду до американського клубу Інтер Маямі, співвласником якого є ексгравець Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.

Про можливий відхід Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед йдеться вже давно. Однак жоден європейський клуб не хоче підписувати португальця. У зв'язку із цим форвард може розглянути пропозиції клубів з інших континентів.

У поточному сезоні-2022/2023 Роналду зіграв за манкуніанців у дев'яти матчах у всіх турнірах, забив 1 гол. Контракт Кріштіану з клубом розрахований до 2023 року.

Раніше стало відомо, скільки готовий платити Кріштіану Роналду клуб Девіда Бекхема.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 1495
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1614
Анрі вразила гра Мудрика Анрі вразила гра Мудрика 1532
Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ 1435
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця 4677
Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе 1800
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31574 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20623
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257848
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6706
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8045
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19511