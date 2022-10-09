Португалець може залишити Олд Траффорд

У Манчестер Юнайтед ухвалили рішення щодо майбутнього розставання із 37-річним нападником Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Daily Star.

Червоні дияволи нібито готові будуть продати португальця за 11 млн євро (10 млн фунтів).

Йдеться про трансфер Роналду до американського клубу Інтер Маямі, співвласником якого є ексгравець Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.

Про можливий відхід Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед йдеться вже давно. Однак жоден європейський клуб не хоче підписувати португальця. У зв'язку із цим форвард може розглянути пропозиції клубів з інших континентів.

У поточному сезоні-2022/2023 Роналду зіграв за манкуніанців у дев'яти матчах у всіх турнірах, забив 1 гол. Контракт Кріштіану з клубом розрахований до 2023 року.

Раніше стало відомо, скільки готовий платити Кріштіану Роналду клуб Девіда Бекхема.