Стало відомо, скільки готовий платити Роналду клуб Бекхема

Зіркового португальця сватають в МЛС

Клуб МЛС Інтер Маямі веде переговори з португальським форвардом Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду про січневий трансфер.

Про це повідомляє Daily Star.

Відомо, що прямий діалог із Роналду встановив співвласник американського клубу Девід Бекхем, який розраховує, що Кріштіану у 2023 році замінить в Інтер Маямі аргентинця Гонсало Ігуаїна, котрий вирішив завершити кар'єру.

В Інтер Маямі готові платити Роналду по 30 мільйонів фунтів на рік. Нинішній оклад португальця в англійському клубі, за неофіційними даними, становить 27 мільйонів фунтів на рік.

Втім, угода може бути ускладнена тією обставиною, що в Інтер Маямі готові платити португальцю такі гроші лише у разі переходу того на правах вільного агента, а керівництво Манчестер Юнайтед наполягає на виплаті компенсації за можливий січневий трансфер.

У нинішньому сезоні 37-річний Роналду провів 9 матчів за МЮ у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим м'ячем та 1 результативною передачею.