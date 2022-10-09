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Стало відомо, скільки готовий платити Роналду клуб Бекхема

Сьогодні 13:25 184 0
Зіркового португальця сватають в МЛС
Стало відомо, скільки готовий платити Роналду клуб Бекхема
#Кріштіану Роналду, #Девід Бекхем

Джерело - sport.ua.

Клуб МЛС Інтер Маямі веде переговори з португальським форвардом Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду про січневий трансфер.

Про це повідомляє Daily Star.

Відомо, що прямий діалог із Роналду встановив співвласник американського клубу Девід Бекхем, який розраховує, що Кріштіану у 2023 році замінить в Інтер Маямі аргентинця Гонсало Ігуаїна, котрий вирішив завершити кар'єру.

В Інтер Маямі готові платити Роналду по 30 мільйонів фунтів на рік. Нинішній оклад португальця в англійському клубі, за неофіційними даними, становить 27 мільйонів фунтів на рік.

Втім, угода може бути ускладнена тією обставиною, що в Інтер Маямі готові платити португальцю такі гроші лише у разі переходу того на правах вільного агента, а керівництво Манчестер Юнайтед наполягає на виплаті компенсації за можливий січневий трансфер.

У нинішньому сезоні 37-річний Роналду провів 9 матчів за МЮ у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим м'ячем та 1 результативною передачею.

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