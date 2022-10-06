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Челсі не планує продовжувати контракт з Канте

Сьогодні 20:30 157 0
Канте може змінити клуб
Челсі не планує продовжувати контракт з Канте
Фото - gettyimages
#Канте, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Челсі наразі не розглядає продовження контракту з півзахисником Н’Голо Канте.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Чинна угода француза розрахована до кінця поточного сезону, проте лондонці не планують пролонгацію, а агенти 31-річного хавбека вже шукають інші варіанти. Сам Канте хоче залишитись в Лондоні – його кандидатуру пропонували Арсеналу та Тоттенгему.

Раніше також була опція з переходом у ПСЖ, але гравець не зацікавлений у цьому трансфері.

Раніше Канте відновився від травми і приступив до тренувань з Челсі.

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