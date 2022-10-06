Челсі не планує продовжувати контракт з Канте

Джерело - tribuna.com.
Керівництво Челсі наразі не розглядає продовження контракту з півзахисником Н’Голо Канте.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Чинна угода француза розрахована до кінця поточного сезону, проте лондонці не планують пролонгацію, а агенти 31-річного хавбека вже шукають інші варіанти. Сам Канте хоче залишитись в Лондоні – його кандидатуру пропонували Арсеналу та Тоттенгему.
Раніше також була опція з переходом у ПСЖ, але гравець не зацікавлений у цьому трансфері.
Раніше Канте відновився від травми і приступив до тренувань з Челсі.