Челсі не планує продовжувати контракт з Канте

Канте може змінити клуб

Керівництво Челсі наразі не розглядає продовження контракту з півзахисником Н’Голо Канте.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Чинна угода француза розрахована до кінця поточного сезону, проте лондонці не планують пролонгацію, а агенти 31-річного хавбека вже шукають інші варіанти. Сам Канте хоче залишитись в Лондоні – його кандидатуру пропонували Арсеналу та Тоттенгему.

Раніше також була опція з переходом у ПСЖ, але гравець не зацікавлений у цьому трансфері.

Раніше Канте відновився від травми і приступив до тренувань з Челсі.