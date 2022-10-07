Неста пояснив, як грати проти Голанда

Легендарний італійський захисник Алессандро Неста знає, як грати проти форварда Манчестер Сіті Ерлінгом Голанда.

Про це розповів сам футболіст.

"Я зміг би з ним зіграти, бо я грав проти бразильця Роналдо. Холанд дуже сильний, але Роналдо – це щось інше. Я грав проти Мессі, проти Кріштіану Роналду, але бразильський Роналдо був іншим.

Щодо Голанда, то я б намагався бути близько до нього. Якщо ви дасте йому надто багато простору – вам кінець", - відзначив Неста.