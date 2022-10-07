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Неста пояснив, як грати проти Голанда

Сьогодні 21:11 84 0
Алессандро Неста прокоментував гру Ерлінга Голанда
Неста пояснив, як грати проти Голанда
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Неста

Джерело - sport.ua.

Легендарний італійський захисник Алессандро Неста знає, як грати проти форварда Манчестер Сіті Ерлінгом Голанда.

Про це розповів сам футболіст.

"Я зміг би з ним зіграти, бо я грав проти бразильця Роналдо. Холанд дуже сильний, але Роналдо – це щось інше. Я грав проти Мессі, проти Кріштіану Роналду, але бразильський Роналдо був іншим.

Щодо Голанда, то я б намагався бути близько до нього. Якщо ви дасте йому надто багато простору – вам кінець", - відзначив Неста.

Раніше повідомлялося, що Реал планує трансфер Голанда.

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