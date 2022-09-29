Реал планує трансфер Голанда

Реал хоче підписати форварда Манчестер Сіті у 2024 році

Реал визначив свої трансферні цілі серед гравців Манчестер Сіті на найближчі два роки.

Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на As.

На літо 2023 року серед пріоритетних цілей - вінгбек Жоау Канселу. Але цей трансфер ускладнює факт, що португалець є ключовим гравцем для Пепа Гвардіоли. Контракт - до 2027 року, сума трансферу становитиме не менше 60 млн євро.

Влітку 2024-го Реал спробує запросити Ерлінга Голанда. Цей трансфер оцінюють у 180 млн євро.

Нагадаємо, гол Голанда у ворота Боруссії визнано найкращим у 2 турі Ліги чемпіонів.