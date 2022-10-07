Тен Гаг не хоче відпускати Роналду

Роналду може залишитися у МЮ

Стали відомі плани керівництва Манчестер Юнайтед щодо нападника Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє utdreport з посиланням на журналіста ESPN Роба Доусона.

Керівники Манчестер Юнайтед впевнені, що Роналду не піде в січні багато в чому через те, що до нього буде виявлено мало інтересу, зокрема через його запити щодо зарплати.

При цьому Доусон зазначає, що головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг розуміє ситуацію, в якій опинився гравець. Однак він не хоче, щоб Кріштіану пішов посеред сезону. До того ж тренеру повідомили, що взимку йому не варто очікувати на суттєве посилення складу.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай працює над трансфером Роналду.