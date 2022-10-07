Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 529
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 2860
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1687
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 677
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 9828
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 452
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 307
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2130
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 880
Дніпро-1 зіграв внічию з Вадуцом у Лізі конференцій
Вчора 21:39 479
Прямі трансляції

Луческу: Заміна Попова була виховним моментом

Сьогодні 08:36 697 0
Захисник Динамо допустився результативної помилки в кінці матчу
Луческу: Заміна Попова була виховним моментом
#Артем Бєсєдін, #Динамо Київ, #Ліга Європи, #Мірча Луческу, #Попов, #Ренн

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін добре зіграв у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна (2:1).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Дуже прикро, що ми сьогодні програли. Добре почали гру, демонстрували хорошу техніку та швидкість, нам вдавалося впоратися з атаками суперника. Але наприкінці матчу ми втратили концентрацію, як вже траплялося в матчах із Фенербахче і АЕК. У майбутньому ми маємо виправити ці помилки та бути абсолютно зосередженими".

  Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо

"Вважаю, що Бєсєдін зіграв дуже добре. Подивимося, можливо, в наступному матчі вийде інший нападник, адже ми граємо кожні три дні, і попереду ще довгий турнірний шлях. Заміна Попова була виховним моментом. Він припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент", - заявив Луческу.

Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8407
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 8471 6
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4635
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо 2860
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8976 1
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 9828
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13410
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11102 3
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7637
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10391
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7417 7
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69914 5