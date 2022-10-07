Луческу: Заміна Попова була виховним моментом

Захисник Динамо допустився результативної помилки в кінці матчу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін добре зіграв у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна (2:1).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Дуже прикро, що ми сьогодні програли. Добре почали гру, демонстрували хорошу техніку та швидкість, нам вдавалося впоратися з атаками суперника. Але наприкінці матчу ми втратили концентрацію, як вже траплялося в матчах із Фенербахче і АЕК. У майбутньому ми маємо виправити ці помилки та бути абсолютно зосередженими".

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"Вважаю, що Бєсєдін зіграв дуже добре. Подивимося, можливо, в наступному матчі вийде інший нападник, адже ми граємо кожні три дні, і попереду ще довгий турнірний шлях. Заміна Попова була виховним моментом. Він припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент", - заявив Луческу.

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