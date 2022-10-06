Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 205
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 173
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1283
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 373
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 8850
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 282
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 190
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2046
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 798
Дніпро-1 зіграв внічию з Вадуцом у Лізі конференцій
Вчора 21:39 348
Прямі трансляції

Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи

Вчора 23:53 205 0
Третя поспіль поразка Динамо у Лізі Європи
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі 3 туру Ліги Європи-2022/23 на виїзді поступилось Ренну.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Ліга Європи
3 тур, Група В
06 жовтня

Ренн - Динамо 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 23 Терьє, 1:1 – 33 Циганков, 2:1 - 89 Дуе

Попередження: Забарний (88)

Ренн: Манданда, Мелінг, Теате, Родон, Ассіньон, Терр'є (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 85), Гуйрі (Д.Дуе, 64), Майер (Калімуендо-Мюїнга, 64).

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов (Вівчаренко, 92), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бєсєдін, Циганков (Караваєв, 86).

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 6393 4
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8314
Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів 7401
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8914 1
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4498
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 8850
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33849 2
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6685
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186443
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20475
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1968
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28554 1