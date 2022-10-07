Джерело - Чемпіон.
Динамо у матчі 3 туру Ліги Європи-2022/23 на виїзді поступилось Ренну.
Ліга Європи
3 тур, Група В
06 жовтня
Голи: 1:0 – 23 Терьє, 1:1 – 33 Циганков, 2:1 - 89 Дуе
Попередження: Забарний (88)
Ренн: Манданда, Мелінг, Теате, Родон, Ассіньон, Терр'є (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 85), Гуйрі (Д.Дуе, 64), Майер (Калімуендо-Мюїнга, 64).
Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов (Вівчаренко, 92), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бєсєдін, Циганков (Караваєв, 86).