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Ренн - Динамо 2:1: огляд матчу Ліги Європи

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Ренн - Динамо 2:1: огляд матчу Ліги Європи
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі 3 туру Ліги Європи-2022/23 на виїзді поступилось Ренну.

Ліга Європи
3 тур, Група В
06 жовтня

Ренн - Динамо 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 23 Терьє, 1:1 – 33 Циганков, 2:1 - 89 Дуе

Попередження: Забарний (88)

Ренн: Манданда, Мелінг, Теате, Родон, Ассіньон, Терр'є (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 85), Гуйрі (Д.Дуе, 64), Майер (Калімуендо-Мюїнга, 64).

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов (Вівчаренко, 92), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бєсєдін, Циганков (Караваєв, 86).

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