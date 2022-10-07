Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 3 турі Ліги Європи зіграє в гостях з французьким Ренном. Матч відбудеться у четвер, 6 жовтня о 22:00 за київським часом.
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1:0 - 23' Тер'є
1:1 - 33' Циганков
2:1 - 89' Дуе
Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.
Кияни програли перші два матчі групового етапу. У 1 турі підопічні Луческу поступилися в гостях Фенербахче (2:1), у 2-му - несподіванго програли на власному полі кіпрському АЕКу. Ренн має 4 очки та ділить першу сходинку з Фенербахче.
Турнірна таблиця групи B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|4
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0