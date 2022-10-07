Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 3 турі Ліги Європи зіграє в гостях з французьким Ренном. Матч відбудеться у четвер, 6 жовтня о 22:00 за київським часом.

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1:0 - 23' Тер'є

1:1 - 33' Циганков

2:1 - 89' Дуе

Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Кияни програли перші два матчі групового етапу. У 1 турі підопічні Луческу поступилися в гостях Фенербахче (2:1), у 2-му - несподіванго програли на власному полі кіпрському АЕКу. Ренн має 4 очки та ділить першу сходинку з Фенербахче.

Турнірна таблиця групи B