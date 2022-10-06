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Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи

Сьогодні 08:31 473 0
Розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 жовтня, відбудуться матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 2022/23

3 тур, 06 жовтня 

19:45 Мальме - Уніон Берлін

19:45 Монако - Трабзонспор

19:45 Омонія - Манчестер Юнайтед

19:45 ХІК - Лудогорець

19:45 Црвена Звезда - Ференцварош

19:45 Цюрих - ПСВ

19:45 Шериф - Реал Сосьєдад

19:45 Штурм - Лаціо

  Ренн - Динамо: онлайн-трансляція

22:00 Арсенал - Буде-Глімт

22:00 Брага - Рояль Уніон

22:00 Мідтьюлланн - Феєнорд

22:00 Олімпіакос - Карабах

22:00 Ренн - Динамо Київ

22:00 Рома - Бетіс

22:00 Фенербахче - АЕК Ларнака

22:00 Фрайбург - Нант

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