Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 жовтня, відбудуться матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи 2022/23
3 тур, 06 жовтня
19:45 Мальме - Уніон Берлін
19:45 Монако - Трабзонспор
19:45 Омонія - Манчестер Юнайтед
19:45 ХІК - Лудогорець
19:45 Црвена Звезда - Ференцварош
19:45 Цюрих - ПСВ
19:45 Шериф - Реал Сосьєдад
19:45 Штурм - Лаціо
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
22:00 Арсенал - Буде-Глімт
22:00 Брага - Рояль Уніон
22:00 Мідтьюлланн - Феєнорд
22:00 Олімпіакос - Карабах
22:00 Ренн - Динамо Київ
22:00 Рома - Бетіс
22:00 Фенербахче - АЕК Ларнака
22:00 Фрайбург - Нант