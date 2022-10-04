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Роналду може покинути Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:10 121 0
Кріштіану Роналду взимку може змінити клуб
Роналду може покинути Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може покинути клуб уже цієї зими.

Про це повідомляє Telegraf.rs.

Головною умовою для переходу є гарна пропозиція від зацікавленого клубу. Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг хоч і хотів раніше зберегти португальця, але зараз передумав і не перешкоджатиме його відходу.

Кріштіану сподівається отримати якнайбільше ігрового часу перед чемпіонатом світу в Катарі і успішно виступити на мундіалі. Португалець вважає, що це підвищить його шанси на перехід узимку до нового клубу, який виступає у Лізі чемпіонів.

У сезоні 2022/23 португалець провів 8 матчів за "червоних дияволів" і забив 1 гол.

Раніше легенда Манчестер Юнайтед звинуватив клуб в неповазі до Роналду

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