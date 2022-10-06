Мессі: ЧС у Катарі точно стане для мене останнім

Майбутній Мундіаль у Катарі стане останньою світовою першістю для нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам футболіст.

"Швидше за все, цей чемпіонат світу стане для мене останнім. Рішення ухвалене. Так, я почуваюся добре фізично, я зміг провести дуже хорошу передсезонку цього року, чого не зміг зробити минулого року, бо так вийшло, що я почав грати пізно, коли турнір уже розпочався. Потім посеред сезону після повернення зі збірної я отримав травму. Цього року передсезонну підготовку потрібно було почати по-іншому. Новий сезон я почав із ясною головою, з іншим менталітетом та з великим ентузіазмом", – зазначив Мессі.