Головне
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:15 1614
Дніпро-1 - Вадуц - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Сьогодні 19:43 689
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 18:58 733
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:57 5744
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:28 483
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:15 8175
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 11:13 8823 1
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:19 550
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар
Сьогодні 08:52 738
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:31 625
Прямі трансляції

Мессі: ЧС у Катарі точно стане для мене останнім

Сьогодні 20:11 205 0
Аргентинський вінгер Ліонель Мессі висловився про своє майбутнє
Мессі: ЧС у Катарі точно стане для мене останнім
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - football24.ua.

Майбутній Мундіаль у Катарі стане останньою світовою першістю для нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам футболіст.

"Швидше за все, цей чемпіонат світу стане для мене останнім. Рішення ухвалене. Так, я почуваюся добре фізично, я зміг провести дуже хорошу передсезонку цього року, чого не зміг зробити минулого року, бо так вийшло, що я почав грати пізно, коли турнір уже розпочався. Потім посеред сезону після повернення зі збірної я отримав травму. Цього року передсезонну підготовку потрібно було почати по-іншому. Новий сезон я почав із ясною головою, з іншим менталітетом та з великим ентузіазмом", – зазначив Мессі.

Нагадаємо, Лапорта пообіцяв Мессі, що спробує повернути його в Барселону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів 6408
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8175
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 5744
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8823 1
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО 31170
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 14328
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15493
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57214
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 23371
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56098 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21932
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14906