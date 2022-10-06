Гендиректор Зорі подав у відставку

Джерело - zaryalg.com.
Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов близький до відходу з луганського клубу.
Про це повідомляє zaryalg.
Оганов подав у відставку з посади генерального директора Зорі. Функціонер вирішив піти з клубу за сімейними обставинами. Виконувати обов'язки генерального директора клубу стане начальник команди Ігор Гузь.
Оганов входив до структури керівництва Зорі з 2002 року. Посаду генерального директора Зорі він обіймав з 1 липня 2020 року.
Раніше Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему.