Гендиректор Зорі подав у відставку

Зоря може залишитись без гендиректора

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов близький до відходу з луганського клубу.

Про це повідомляє zaryalg.

Оганов подав у відставку з посади генерального директора Зорі. Функціонер вирішив піти з клубу за сімейними обставинами. Виконувати обов'язки генерального директора клубу стане начальник команди Ігор Гузь.

Оганов входив до структури керівництва Зорі з 2002 року. Посаду генерального директора Зорі він обіймав з 1 липня 2020 року.

Раніше Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему.