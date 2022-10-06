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Гендиректор Зорі подав у відставку

Сьогодні 18:50 432 0
Зоря може залишитись без гендиректора
Гендиректор Зорі подав у відставку
#Зоря, #Оганов

Джерело - zaryalg.com.

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов близький до відходу з луганського клубу.

Про це повідомляє zaryalg.

Оганов подав у відставку з посади генерального директора Зорі. Функціонер вирішив піти з клубу за сімейними обставинами. Виконувати обов'язки генерального директора клубу стане начальник команди Ігор Гузь.

Оганов входив до структури керівництва Зорі з 2002 року. Посаду генерального директора Зорі він обіймав з 1 липня 2020 року.

Раніше Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему.

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