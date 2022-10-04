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Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему

Сьогодні 09:26 678 0
Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему
Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему
#Зоря, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас закликав Зорю оновити символіку команди.

Про це повдіомляє пресслужба криворізького клубу.

В анонсі матчу 5-го туру УПЛ проти "мужиків" криворіжці переклали емблему суперника "Заря Луганск" українською "Зоря Луганськ". 

"Вчорашня ситуація перед матчем проти Зорі ще раз звернула увагу футбольної спільноти на те, що луганський клуб досі використовує російськомовну версію логотипа. У цій ситуації, коли в Україні з 2014 року триває війна, а з 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рашистів на нашу землю, коли країна-агресор щодня вбиває українців, у когось у нашому футболі ще залишаються логотипи російською мовою?

Це порушує як юридичні, і у першу чергу всі моральні норми. Ми просимо керівництво луганської Зорі використати українську версію своєї емблеми. Ми навіть зробили її для луганської команди. Також ми закликаємо всі клуби УПЛ та ЗМІ використовувати варіант логотипу виключно державною мовою. Луганськ – це Україна", – йдеться у повідомленні.

Про російську емблему луганчан висловився також віце-президент Кривбаса Артем Гагарін: "Чи випадково, чи невипадково, клуб Зоря вирішив використати наш старий логотип, який існував ще до банкрутства у 2013 році. Напевно, хотіли нас "підколоти". Але вийшло навпаки. Зверніть увагу, що навіть у 2013 році у Кривбаса логотип уже був українським. Слава України, Слава ЗСУ! Змініть лого, ми його вам уже переробили, надішлемо на пошту клубу".

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Публикация от FC Kryvbas Kryvyi Rih official (@fckryvbas)

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