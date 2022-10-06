Трубін: Реал - найкраща команда Європи

Голкіпер Шахтаря прокоментував поразку від Реала

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар має покращити гру, щоб грати на рівні з Реалом.

Про це заявив гокліпер "гірників" Анатолій Трубін після матчу з "вершковими" (2:1).

"Реал - найкраща команда Європи, щороку вони серед фаворитів Ліги чемпіонів. Грати проти них - це виклик, у таких зустрічах бачиш, чого вартий. Нам слід додавати".

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"Матч видався важким, уважаю, ми могли зіграти краще - було багато непотрібних помилок. Однак ми зробили гарний крок у плані розвитку, проаналізуємо помилки та готуватимемось до наступного поєдинку", - сказав Трубін.

Нагадаємо, Реал значно переграв Шахтар за показником очікуваних голів.