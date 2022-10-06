Анчелотті зрівнявся з Фергюсоном за кількістю перемог в матчах Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів Реал вдома обіграв Шахтар (2:1).
Ця перемога стала для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті 102-ю в Лізі чемпіонів. Для цього йому знадобилося 182 матчі.
Така ж кількість перемог у колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, але за 186 матчів.
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Трійку найуспішніших тренерів у ЛЧ замикає Жузеп Гвардіола - 96 перемог.
RMA 2-1 SHK (FT)— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 5, 2022
‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️@MrAncelotti iguala a Sir Alex Ferguson como entrenadores con más victorias en TODA la historia de la UEFA Champions League:
102 CARLO ANCELOTTI
102 Alex Ferguson
96 Pep Guardiola