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Анчелотті зрівнявся з Фергюсоном за кількістю перемог в матчах Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:32 233 0
Наставник Реала близький до рекорду
Анчелотті зрівнявся з Фергюсоном за кількістю перемог в матчах Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів Реал вдома обіграв Шахтар (2:1).

Ця перемога стала для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті 102-ю в Лізі чемпіонів. Для цього йому знадобилося 182 матчі.

Така ж кількість перемог у колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, але за 186 матчів.

  Актуально: Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар

Трійку найуспішніших тренерів у ЛЧ замикає Жузеп Гвардіола - 96 перемог.

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