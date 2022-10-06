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Сидорчук про обстріл Запоріжжя: Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому?

Сьогодні 12:48 1031 0
Капітан Динамо відреагував на ракетний обстріл у Запоріжжі
Сидорчук про обстріл Запоріжжя: Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому?
#Динамо Київ, #Ренн, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук відреагував на ракетний обстріл російськими військами багатоповерхівок в Запоріжжі.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"Це мій двір. Чи так я уявляв собі його у майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої й електрокари. Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо усе. Супергерої є. Це наші ЗСУ". 

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"Та електрокари. Попри затуманення розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні. І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються у бокс. Спорт поза політикою? Серйозно?"

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"Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І думав колись, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, болить", - написав Сидорчук.

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Допис, поширений Sydorchuk Sergii 5️⃣ (@sydorchuksergii)

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