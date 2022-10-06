Головне
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:15 1065
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:28 173
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:15 7845
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 11:13 8431 1
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:19 266
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар
Сьогодні 08:52 554
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:31 472
ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою, Челсі розгромив Мілан. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1274
Реал - Шахтар 2:1. Як це було
Вчора 23:51 13758
Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1396
Прямі трансляції

Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 11:15 1065 0
Матч відбудеться 6 жовтня
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, груповий етап
Група В, 3-й тур
6 жовтня 2022 року, 22:00

Ренн (Ренн, Франція) - Динамо (Київ, Україна)
Стадіон Роажон Парк (Франція)
Головний арбітр - 

6 жовтня київське Динамо у третьому турі Ліги Європи-2022/23 зіграє з французьким Ренном. Матч відбудеться на стадіоні Роажон Парк у Ренні. Початок матчу о 22:00 за київським часом. 

Ренн

У минулому сезоні Ренн посів друге місце в чемпіонаті Франції, відстав від ПСЖ на 20 очок. Він уп'яте поспіль отримав право грати в єврокубках, і це клубний рекорд. Команда Брюно Женезьо провела 10 матчів у Лізі конференцій на шляху до 1/8 фіналу, де за сумою двох зустрічей програла Лестеру (0:2 у гостях, 2:1 удома).

Ренн тричі грав на груповому етапі Ліги Європи. У сезонах 2011/12 та 2019/20 команда не вийшла з групи, а у сезоні 2018/19 дійшла до 1/8 фіналу, де програла Арсеналу із загальним рахунком 3:4 (3:1 удома, 0:3 у гостях). ). У сезоні 2020/21 Ренн фінішував у Лізі чемпіонів останнім у своїй групі.

Ренн жодного разу не поступився своїм полем у минулій Лізі конференцій (В3 Н2), але виграв лише три з попередніх десяти матчів групового етапу в Лізі Європи (Н5 П2).

Динамо

Матч першого туру УПЛ з Інгульцем був перенесений. А от у матчах 2-го та 3-го турів УПЛ київське Динамо зіграло не вдало. Спочатку підопічні Мірчи Луческу поступилися СК Дніпро-1 (0:3), а потім зазнали поразки від луганської Зорі (2:3). У 4-му турі Динамо святкувало першу перемогу в УПЛ нинішнього сезону - з рахунком 1:0 переграло ФК Львів. 2 жовтня у 5-му турі Динамо здобуло другу перемогу в УПЛ - переграли Минай (1:0). У Лізі Європи кияни зазнали двох поразок.

Історія зустрічей

Динамо виграло обидва матчі з Ренном на груповому етапі Ліги Європи-2018/19. Команда Олександра Хацкевича перемогла 2:1 на виїзді завдяки голам Томаша Кендзьори та Віталія Буяльського. У Києві точний удар Миколи Шапаренка допоміг господарям взяти гору 3:1.

На груповому етапі Кубка УЄФА-2005/06 Ренн програв удома донецькому Шахтарю (0:1), який на той час очолював нинішній наставник Динамо Мірча Луческу. У третьому раунді Кубка Інтертото-2008 французький клуб із мінімальним рахунком здолав на своєму полі сімферопольську Таврію.

Динамо виграло лише шість із 20 попередніх поєдинків із французькими клубами в єврокубках. У Франції воно здобуло дві перемоги за нічиєї та семи поразок. Востаннє у Франції динамівці грали чотири роки тому проти Ренна. У тій грі біло-сині перервали серію із п'яти матчів без перемог у цій країні (Н1 П4).

Зв'язки між командами та інше

Шапаренко забив свій перший гол за збірну у відбірному матчі ЧС-2022 проти Франції (1:1) 4 вересня 2021 року. Шість місяців раніше команди зіграли 1:1 на Стад-де-Франс, де гол за українців забив напарник Шапаренко по київському Динамо Сергій Сидорчук.

Захисник Ренна Джо Родон допоміг збірній Уельсу перемогти Україну (1:0) 5 червня 2022 року у фіналі стикових матчів ЧС-2022 у Кардіффі. У тому матчі у складі гостей грали Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віктор Циганков, а також Сидорчук і Шапаренко, які вийшли на заміну.

Пряма мова

Бруно Женезьо (головний тренер Ренна): очікуйте перед матчем.

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте перед матчем.

Орієнтовні склади

Ренн: Манданда, Теат, Траоре, Родон, Мелінг, Терьє, Тет, Буріго, Сантамарія, Трюффер, Ду

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов, Забарний, Караваєв, Тимчик, Сидорчук, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Бєсєдін.

Ставки букмекерів

Перемога Ренна - 1,5, Динамо - 6,3. Нічия - 4,4.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ренна - 2:1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 13758
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8431 1
Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 5367
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО 24358
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7845
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 4880
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57199
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56076 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16282 26
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28497 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19458
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109488