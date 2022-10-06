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Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Сьогодні 11:28 177 0
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 3 турі Ліги Європи зіграє в гостях з французьким Ренном. Матч відбудеться у четвер, 6 жовтня о 22:00 за київським часом.

Дивіться онлайн відео голів і огляд матчу у цій новині.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Кияни програли перші два матчі групового етапу. У 1 турі підопічні Луческу поступилися в гостях Фенербахче (2:1), у 2-му - несподіванго програли на власному полі кіпрському АЕКу. Ренн має 4 очки та ділить першу сходинку з Фенербахче.

Турнірна таблиця групи B

М Команда І В Н П Г О
1  Фенербахче 2 1 1 0 4-3 4
2  Ренн 2 1 1 0 4-3 4
3  АЕК Ларнака 2 1 0 1 2-2 3
4  Динамо 2 0 0 2 1-3 0
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