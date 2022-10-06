Кроос: Повинні були перемогти Шахтар з рахунком 7:1

Джерело - AS.
Мадридський Реал заслуговував на розгромну перемогу над Шахтарем у 3-у турі Ліги чемпіонів (2:1).
Про це заявив хавбек "вершкових" Тоні Кроос.
"Бувають такі дні, коли м’яч не хоче залітати в ворота. Ми повинні були перемогти з рахунком 7:1 або близько до цього. Але в підсумку це ті ж самі 3 очки. Це була заслужена перемога. Ми добре провели перший тайм, дуже добре. Ми добре пресингували. Нам все вдавалося. Лише один мінус - ми не забили більше голів. Анчелотті сказав, що ми повинні продовжувати грати як і раніше, тому що перемога з різницею всього в один гол..."
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"Важко повірити, що ми виграли з рахунком лише 2:1. Але бувають такі дні. У наступних матчах м’яч точно буде частіше потрапляти в сітку. Ми хочемо якомога швидше оформити вихід з групи. У нас 9 очок з 9, ми провели три дуже хороші гри. Хочемо ще однієї перемоги у Варшаві. Ми хочемо вийти в плей-оф", - сказав Кроос.
Нагадаємо, Реал значно переграв Шахтар за показником очікуваних голів.