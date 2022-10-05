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Для нас честь додати Україну до заявки на ЧС-2030 - президент ФФП

Сьогодні 17:12 147 0
Фернанду Гомеш прокоментував рішення додати Україну до заявки на ЧС-2030.
Для нас честь додати Україну до заявки на ЧС-2030 - президент ФФП
Фото - gettyimages

Джерело - tribuna.com.

Включення України у заявку Іспанії та Португалії на ЧС-2022 є логічним та правильним рішенням.

Про це розповів президент федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш.

"Для нас честь додати Україну до заявки. Після вторгнення в Україну Португалія та Федерація футболу Португалії були частиною програми прийому українських родин. Ми відкриваємо двері футболу для тих, хто найбільше цього потребує. Для когось включення України в заявку може здатись неочікуваним, проте ми вважаємо це логічним і правильним. Ми не можемо бути байдужими до ситуації в Україні. Україна не зникне з нашої пам'яті", - сказав Гомеш.

Нагадаємо, Іспанія, Португалія та Україна разом претендуватимуть на проведення ЧС-2030.

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