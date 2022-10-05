Для нас честь додати Україну до заявки на ЧС-2030 - президент ФФП

Включення України у заявку Іспанії та Португалії на ЧС-2022 є логічним та правильним рішенням.

Про це розповів президент федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш.

"Для нас честь додати Україну до заявки. Після вторгнення в Україну Португалія та Федерація футболу Португалії були частиною програми прийому українських родин. Ми відкриваємо двері футболу для тих, хто найбільше цього потребує. Для когось включення України в заявку може здатись неочікуваним, проте ми вважаємо це логічним і правильним. Ми не можемо бути байдужими до ситуації в Україні. Україна не зникне з нашої пам'яті", - сказав Гомеш.