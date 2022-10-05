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Атлетіко викупить Грізманна у Барселони

Сьогодні 16:15 203 0
Антуан Грізманн стане повноцінним гравцем Атлетіко
Атлетіко викупить Грізманна у Барселони
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Антуан Грізманн

Джерело - tribuna.com.

Атлетіко домовився з Барселоною про викуп контракту нападника Антуана Грізманна.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сума трансферу складе 25 млн євро (з урахуванням бонусів). Контракт діятиме до 2026 року.

Оренда Грізманна діє до кінця сезону, а його контракт з Барсою - до 2024 року. 31-річний француз в поточному сезоні провів 10 матчів за Атлетіко, забив 3 голи і віддав 1 результативний пас.

Нагадаємо, Грізманн не реалізував 5 з 7 останніх пенальті за клуб та збірну.

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