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Грізманн не реалізував 5 з 7 останніх пенальті за клуб та збірну

Сьогодні 14:02 220 0
Нападник Атлетіко не реалізував черговий одинадцятиметровий
Грізманн не реалізував 5 з 7 останніх пенальті за клуб та збірну
#Атлетіко Мадрид, #Ліга чемпіонів, #Антуан Грізманн

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн влучив у поперечину з пенальті у вчорашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге (0:2).

Про це повідомляє Football Tweet.

Цей одинадцятиметровий став для Грізманна п'ятим незабитим із останніх семи спроб у всіх клубних та міжнародних турнірах.

Всього в кар'єрі Антуана 11 нереалізованих пенальті при 19 точних ударах.

  Дивіться: Брюгге - Атлетіко 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

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