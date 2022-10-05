Грізманн не реалізував 5 з 7 останніх пенальті за клуб та збірну

Джерело - Чемпіон.
Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн влучив у поперечину з пенальті у вчорашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге (0:2).
Про це повідомляє Football Tweet.
Цей одинадцятиметровий став для Грізманна п'ятим незабитим із останніх семи спроб у всіх клубних та міжнародних турнірах.
Всього в кар'єрі Антуана 11 нереалізованих пенальті при 19 точних ударах.
❌ Antoine Griezmann has missed 5 of the last 7 penalties he has taken in all competitions, for club and country. pic.twitter.com/eANeUwQxiN— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 4, 2022