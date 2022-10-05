Уряд Іспанії підтримує включення України у заявку на ЧС-2030

Україна може прийняти матчі однієї з груп

Джерело - EFE.

Уряд Іспанії підтримує ідею включення України у заявку на право проведення чемпіонату світу-2030.

Про це повідомила речниця уряду Іспанії Ізабель Родрігес.

"Звичайно, уряд підтримує включення України в нашу заявку, тому що це завжди добре, коли спорт поєднується з миром", - сказала Родрігес.

Нагадаємо, Україна планує доєднатися до Іспанії та Португалії й подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

У разі успішного подання заявки Україна прийматиме матчі однієї з груп турніру.