Україна може прийняти матчі ЧС-2030

Джерело - sport.ua.
Україна має плани подати з Іспанією та Португалією спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.
Про це повідомляє The Times.
Повідомляється, що подібне прагнення є ініціативою президента України Володимира Зеленського, а також урядів Іспанії та Португалії. На стадіонах українських міст можуть бути проведені матчі одного із квартетів групової стадії мундіалю.
Нібито в середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА футбольні керівники Іспанії та Португалії мають офіційно оголосити про таку ініціативу.
Нагадаємо, найближчий чемпіонат світу відбудеться у листопаді-грудні цього року у Катарі. Наступний чемпіонат світу з футболу у 2026 році приймуть США, Канада та Мексика. Місце проведення мундіалю у 2030 році буде названо на 74-му конгресі ФІФА, проведення якого заплановано на 2024 рік.
Наразі жодна заявка ще офіційно не була підтверджена президентом ФІФА Джанні Інфантіно.