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Україна може прийняти матчі ЧС-2030

Сьогодні 08:24 267 0
Україна планує приєднатися до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030
Україна може прийняти матчі ЧС-2030
Фото - gettyimages

Джерело - sport.ua.

Україна має плани подати з Іспанією та Португалією спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це повідомляє The Times.

Повідомляється, що подібне прагнення є ініціативою президента України Володимира Зеленського, а також урядів Іспанії та Португалії. На стадіонах українських міст можуть бути проведені матчі одного із квартетів групової стадії мундіалю.

Нібито в середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА футбольні керівники Іспанії та Португалії мають офіційно оголосити про таку ініціативу.

Нагадаємо, найближчий чемпіонат світу відбудеться у листопаді-грудні цього року у Катарі. Наступний чемпіонат світу з футболу у 2026 році приймуть США, Канада та Мексика. Місце проведення мундіалю у 2030 році буде названо на 74-му конгресі ФІФА, проведення якого заплановано на 2024 рік.

Наразі жодна заявка ще офіційно не була підтверджена президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

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