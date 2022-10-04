Україна може прийняти матчі ЧС-2030

Україна планує приєднатися до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030

Україна має плани подати з Іспанією та Португалією спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це повідомляє The Times.

Повідомляється, що подібне прагнення є ініціативою президента України Володимира Зеленського, а також урядів Іспанії та Португалії. На стадіонах українських міст можуть бути проведені матчі одного із квартетів групової стадії мундіалю.

Нібито в середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА футбольні керівники Іспанії та Португалії мають офіційно оголосити про таку ініціативу.

Нагадаємо, найближчий чемпіонат світу відбудеться у листопаді-грудні цього року у Катарі. Наступний чемпіонат світу з футболу у 2026 році приймуть США, Канада та Мексика. Місце проведення мундіалю у 2030 році буде названо на 74-му конгресі ФІФА, проведення якого заплановано на 2024 рік.

Наразі жодна заявка ще офіційно не була підтверджена президентом ФІФА Джанні Інфантіно.