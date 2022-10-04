Власника Манчестер Сіті підозрюють в допомозі російським мільярдерам

Мансур, який за сумісництвом є віцепрем'єром Об'єднаних Арабських Еміратів

Джерело - The Telegraph.

Група юристів звернулася до зовнішньополітичного відомства Великої Британії з клопотанням розглянути можливу причетність власника Манчестер Сіті Шейха Мансура до допомоги російським мільярдерам, які знаходяться під санкціями.

Про це повідомляє The Telegraph.

Мансур, який за сумісництвом є віцепрем'єром Об'єднаних Арабських Еміратів, сприяв переміщенню до країни багатьох активів олігархів, наближених до володимира путіна, від яхт до приватних літаків.

Це стосується і колишнього власника Челсі Романа Абрамовича.

Юристи просять голову МЗС Великої Британії ввести проти Мансура санкції, якщо його причетність до цього буде доведена.

Нагадаємо, Манчестер Сіті - найдорожчий клуб світу.