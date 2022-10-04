Манчестер Сіті - найдорожчий клуб світу

Став відомий найдорожчий клуб світу

Тransfermarkt оновив список найдорожчих клубів після оновлення трансферної вартості футболістів.

Найдорожчим клубом, якщо брати до уваги оцінки вартості гравців, є Манчестер Сіті - 1,06 мільярда євро.

Три найдорожчі українські клуби: Динамо, Шахтар та Дніпро-1.

10 найдорожчих клубів світу за оцінкою Тransfermarkt:

1. Манчестер Сіті - 1,06 млрд євро

2. Ліверпуль - 925 млн євро

3. ПСЖ - 890,35 млн євро

4. Баварія - 878,70

5.Челсі - 861,50

6. Реал - 837,50

7. Барселона - 813,70

8. Манчестер Юнайтед - 798,30

9. Тоттенгем - 685,30

10. Арсенал - 665,50...

86. Динамо - 110,40

Шахтар та Дніпро-1 не увійшли до топ-100, команди оцінюються в 80,30 та 23,85 мільйона євро відповідно.