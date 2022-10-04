Манчестер Сіті - найдорожчий клуб світу

Джерело - tribuna.com.
Тransfermarkt оновив список найдорожчих клубів після оновлення трансферної вартості футболістів.
Найдорожчим клубом, якщо брати до уваги оцінки вартості гравців, є Манчестер Сіті - 1,06 мільярда євро.
Три найдорожчі українські клуби: Динамо, Шахтар та Дніпро-1.
10 найдорожчих клубів світу за оцінкою Тransfermarkt:
1. Манчестер Сіті - 1,06 млрд євро
2. Ліверпуль - 925 млн євро
3. ПСЖ - 890,35 млн євро
4. Баварія - 878,70
5.Челсі - 861,50
6. Реал - 837,50
7. Барселона - 813,70
8. Манчестер Юнайтед - 798,30
9. Тоттенгем - 685,30
10. Арсенал - 665,50...
86. Динамо - 110,40
Шахтар та Дніпро-1 не увійшли до топ-100, команди оцінюються в 80,30 та 23,85 мільйона євро відповідно.