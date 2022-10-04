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Анчелотті: Ми дуже поважаємо Шахтар

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Анчелотті прокоментував майбутній матч з Шахтарем
Анчелотті: Ми дуже поважаємо Шахтар
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар, #Карло Анчелотті

Джерело - AS.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа не зможе відновитися до матчу з Хетафе у чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті напередодні матчу з Шахтарем.

"Куртуа, навряд він відновиться до матчу з Хетафе, скоріш до другого матчу з Шахтарем або Барселони. Шахтар дуже добре стартував у турнірі, їх стиль схожий на тогорічний, вони прагнуть грати у вертикальний футбол. В їхньому складі дуже швидкі та сильні нападники. Ми дуже поважаємо цю команду", - сказав Анчелотті.

Варто зазначити, що Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч з Шахтарем.

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