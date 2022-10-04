Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Визначилася заявка Реала на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Півзахисник Дані Себальос та воротар Тібо Куртуа пропускають матч через травми.
Воротарі: Лунін, Лопес, Канісарес
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальехо, Одріосола, Рюдігер, Менді
Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Васкес, Тчуамені
Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано
Матч Реал - Шахтар відбудеться завтра, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом.