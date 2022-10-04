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Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем

Сьогодні 16:36 236 0
Скоріше за все місце у воротах займе Андрій Лунін
Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка Реала на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Півзахисник Дані Себальос та воротар Тібо Куртуа пропускають матч через травми.

Воротарі: Лунін, Лопес, Канісарес
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальехо, Одріосола, Рюдігер, Менді
Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Васкес, Тчуамені
Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

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Матч Реал - Шахтар відбудеться завтра, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Шахтар оголосив заявку на матч з Реалом.

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