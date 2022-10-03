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Шахтар оголосив заявку на матч з Реалом

Сьогодні 22:10 101 0
У заявку увійшли 27 футболістів
Шахтар оголосив заявку на матч з Реалом
#Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар оприлюднив заявку команди на матч 3 туру Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.

Про це повідомляє пресслжуба донецького клубу.

Заявка Шахтаря:

Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Матч Реал - Шахтар відбудеться у Мадриді у середу, 5 жовтня, початок – о 22:00 за київським часом.

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