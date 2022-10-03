Шахтар оголосив заявку на матч з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Шахтар оприлюднив заявку команди на матч 3 туру Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.
Про це повідомляє пресслжуба донецького клубу.
Заявка Шахтаря:
Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк
Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.
Матч Реал - Шахтар відбудеться у Мадриді у середу, 5 жовтня, початок – о 22:00 за київським часом.