Шахтар оголосив заявку на матч з Реалом

У заявку увійшли 27 футболістів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар оприлюднив заявку команди на матч 3 туру Ліги чемпіонів із мадридським Реалом.

Про це повідомляє пресслжуба донецького клубу.

Заявка Шахтаря:

Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фаріна, Козик

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Матч Реал - Шахтар відбудеться у Мадриді у середу, 5 жовтня, початок – о 22:00 за київським часом.