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Срна: Ми клуб без адреси, і це найболючіше

Сьогодні 12:58 257 0
Дарійо Срна прокоментував постійні переїзди "гірників".
Срна: Ми клуб без адреси, і це найболючіше
#Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - football.ua.

Шахтарю важко постійно перебувати у роз'їздах, не маючи постійної адреси, де можна базуватись.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Дарійо Срна.

"Я пишаюся цією командою. Для мене вони герої.

2014 року нам довелося залишити Донецьк, наш будинок, наш стадіон, наше спортивне місто. Ми переїхали до Києва, і коли адаптувалися, починається інша війна. Важко пояснити наше життя з того часу до сьогодні.

Ми команда без адреси, і це найболючіше. Ми грали у Львові, Одесі, Харкові, зараз граємо матчі Ліги чемпіонів у Варшаві…

Дочка дзвонить мені, і я їй кажу, що сьогодні я у Києві, завтра я у Лондоні. Іноді я прокидаюся і не знаю, де я", — розповів Срна.

Нагадаємо, Шахтар прибув у Мадрид на матч з Реалом.

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