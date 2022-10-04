Шахтар прибув у Мадрид на матч з Реалом

«Гірники» прибули до столиці Іспанії на матч Ліги чемпіонів УЄФА

Делегація Шахтаря прилетіла в Мадрид, де 5 жовтня пройде матч Ліги чемпіонів проти місцевого Реала.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч узяв на матч із чинним переможцем Ліги чемпіонів 28 футболістів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок о 22:00 за київським часом.

Також до Іспанії прибув Шахтар U-19, який зіграє з мадридськими однолітками в межах Юнацької ліги УЄФА.