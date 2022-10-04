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Циганик: Вважаю Петракова майже геніальним тренером

Сьогодні 10:25 468 0
Ігор Циганик прокоментував півторарічну роботу Олександра Петракова у збірній України.
Циганик: Вважаю Петракова майже геніальним тренером
#Олександр Петраков, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков повинний продовжити працювати з національною командою.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я не ставлюсь упереджено до Петракова. Навпаки, вважаю його дуже хорошим тренером, майже геніальним. Він зумів побудувати дуже хороший колектив. Зараз йдуть розмови про звільнення. Його потрібно залишати, дати можливість продовжити контракт і далі працювати.

Те, як він працює, дуже прогресивно. У нього прекрасний тренерський штаб, до нього їдуть усі футболісти збірної України з захопленням. Навіть з травмами їдуть, щоб побути у тій аурі, яку створив Олександр Васильович. Ярмоленко і Зінченко практично кожне слово хапають з рота Петракова.

Як можна змінити такого тренера? Це просто неприпустимо. Вважаю, що буде великою помилкою і ганьбою, якщо не продовжать контракт з Петраковим. Те, що він програв, буває. Він же не може вийти на поле і забити замість гравців. У нього ніколи не було конфліктів з футболістами, все гаразд.

Гра, яку демонструє збірна, доволі прогресивна. Там є ідеї, як розвиватись. Я бачу, що через 2-3 роки наша команда буде суттєво сильнішою. Не розумію, які можуть бути розмови про звільнення. Гомеса називають, Реброва... Це щось незрозуміле для мене", – заявив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Гомес може очолити збірну України.

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