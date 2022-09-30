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Гомес може очолити збірну України

Сьогодні 21:54 162 0
Олександр Петраков може втратити посаду головного тренера збірної України
Гомес може очолити збірну України
#Гомес, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

В. о. головного тренера збірної України може стати Вісенте Гомес.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Ця кандидатура може серйозно розглядатись у переговорах Сергія Реброва з УАФ. Є ймовірність, що Гомес буде тренувати команду, поки Ребров не залишить Аль-Айн.

51-річний Вісенте Гомес зараз працює помічником Реброва в Аль-Айні. Раніше він був помічником Реброва у Динамо та Динамо-2 і Аль-Ахлі,  працював у Спартаку, очолював донецький Олімпік та азербайджанський Сабах.

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