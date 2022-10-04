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Тен Гаг: Каземіро отримає місце в команді природним чином

Сьогодні 14:53 146 0
Ерік тен Гаг розповів, чому зірковий новачок команди Каземіро поки що отримує недостатньо ігрової практики
Тен Гаг: Каземіро отримає місце в команді природним чином
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Каземіро, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - xsport.ua.

Бразильський новачок Манчестер Юнайтед Каземіро сам повинний вибороти місце у стартовому складі команди.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"З дня його придбання ми почали перемагати, а головне – це команда. У команди все гаразд. Справа не в Каземіро. У такій ситуації справа у Мактомінеї, який чудово грав, коли ми видали серію перемог.

Але я впевнений, що Каземіро відіграє важливу роль у довгостроковій та короткостроковій перспективі. Він отримає місце у команді, але це має відбутися природним чином", - відзначив тен Гаг.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера ПСВ.

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