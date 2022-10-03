Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера ПСВ

Коді Гакпо може змінити клуб

Манчестер Юнайтед зберігає інтерес до вінгера ПСВ Коді Гакпо та спробує підписати його наступного зимового трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Раніше була інформація, що наприкінці літа Манчестер Юнайтед погодив деталі контракту з Гакпо, але ПСВ вирішив не продавати гравця. "Червоні дияволи" продовжують слідкувати за Коді та розглядають його як одну з опцій на позицію вінгера в наступне зимове трансферне вікно. Також повідомлялося, що за 23-річного нідерландця побореться Лідс.

У цьому сезоні Гакпо зіграв у всіх офіційних матчах ПСВ. На його рахунку 10 голів та 9 асистів.