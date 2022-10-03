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Легенда Манчестер Юнайтед звинуватив клуб в неповазі до Роналду

Сьогодні 18:14 114 0
Кріштіану Роналду взагалі не вийшов у матчі проти Манчестер Сіті
Легенда Манчестер Юнайтед звинуватив клуб в неповазі до Роналду
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Рой Кін

Джерело - sport24.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повинний отримувати більше ігрового часу.

Про це розповів легендарний півзахисник МЮ Рой Кін.

"Наставник сказав, що він тримається за Роналду. Гаразд, вам потрібні варіанти, але ви не тримаєте Кріштіану, щоб сидіти на лавці запасних. Він один із найкращих гравців усіх часів, ця думка про те, що у нього не було варіантів – це нісенітниця.

У нього були варіанти, він мав чотири-п'ять хороших варіантів. Тен Хаг випустив Марсьяля, який забив два, але, загалом кажучи, він не збирається грати з Роналду. Ми бачили, як він зіграв кілька ігор в єврокубках, все ставатиме потворніше з продовженням сезону.

Гаразд, Роналду мотивований наближенням Чемпіонату світу, але якщо він тиждень за тижнем сидить на лавці запасних у Ман Юнайтед, це недобре. Я думаю, що Юнайтед проявив лише неповагу до Роналду, і вони повинні були відпустити його, коли у Кріштіану була можливість піти. Я точно знаю, що триматися за нього, щоб Роналду сидів на лаві запасних, смішно для гравця його рівня. Чи міг він його випустити? Звичайно, він міг. І що, якщо ви програєте 4:0?

Ви подивіться на його статистику забитих голів, Роналду так само добре вміє забити м’яч у ворота. Люди одержимі пресингом у грі, але ви маєте вводити м’яч у правильні зони, Кріштіану забиває голи", – розповів Кін.

Нагадаємо, Роналду не відкликав запит на трансфер з Манчестер Юнайтед.

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