Тренер Львова отримав 13 діб арешту у Білорусі

Стали відомі деталі арешта тренера

Тренер воротарів ПФК Львів Василь Хомутовський отримав 13 діб арешту у білорусі.

Про це повдіомляє by.tribuna.com.

Арешт пов’язаний з пересиланням матеріалів з Telegram-каналу, який у білорусі визнаний екстремістським.

Раніше повідомлялося, що Хомутовського затримано у білорусі за участь у протестах у 2020 році. Тоді під час акцій він виходив на проїжджу частину. У білорусі це може бути підставою для відкриття кримінальної справи за статтею про порушення громадського порядку. Тренеру загрожує покарання від штрафу до трирічного арешту.

Хомутовський прийшов на посаду тренера воротарів ПФК Львів взимку 2022 року.