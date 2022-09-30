Тренера Львова затримали у Білорусі

У Білорусі був затриманий колишній голкіпер, тренер воротарів Львова Василь Хомутовський, який повернувся у країну на лікування.

Про це повдіомляє by.tribuna.com.

Відео з його затриманням і допитом опублікували провладні Телеграм-канали. На ньому він зізнається, що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020 році. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт або обмеження волі на той же строк.

Останнім часом Хомутовський працював тренером воротарів Львова. У 2017 році він займав аналогічну посаду в Чорноморці. Як гравець виступав за Металіст, Таврію, московське та мінське Динамо, БАТЕ, Стяуа та інші клуби. Провів 26 матчів за збірну Білорусі.