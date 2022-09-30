Головне
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу
Сьогодні 10:01 1565
Металіст 1925 у меншості переграв Колос у 5 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 320
Визначилися фіналісти жіночого чемпіонату світу з баскетболу
Сьогодні 17:43 264
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 17:02 17795
Верес та Рух розписали результативну нічию в 5 турі УПЛ
Сьогодні 15:28 455
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:59 2481
Гірн: Не знаю, чому ми маємо вірити тому, що виходить з вуст Ф’юрі
Сьогодні 08:51 381
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Вчора 21:58 578
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023
Вчора 20:55 712
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Вчора 16:28 5519 1
Прямі трансляції

Тренера Львова затримали у Білорусі

Сьогодні 20:38 542 0
Тренера Львова затримали у Білорусі

Джерело - by.tribuna.

У Білорусі був затриманий колишній голкіпер, тренер воротарів Львова Василь Хомутовський, який повернувся у країну на лікування.

Про це повдіомляє by.tribuna.com.

Відео з його затриманням і допитом опублікували провладні Телеграм-канали. На ньому він зізнається, що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020 році. Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт або обмеження волі на той же строк.

Останнім часом Хомутовський працював тренером воротарів Львова. У 2017 році він займав аналогічну посаду в Чорноморці. Як гравець виступав за Металіст, Таврію, московське та мінське Динамо, БАТЕ, Стяуа та інші клуби. Провів 26 матчів за збірну Білорусі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 17795
Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 Збірна України U-21 буде у 4 кошику на жеребкуванні Євро-2023 1348
Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ Минай - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2655
Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні 1675
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 2481
Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу Зінченко - у ТОП-10 найдорожчих лівих захисників світу 1565
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37801
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18546
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20450 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13313
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7545
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5417