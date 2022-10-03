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Форчун: Усик - розумніший боксер, але у Вайлдера є міць

Сьогодні 19:55 244 0
Джастін Форчун прокоментував потенційний бій Усик - Вайлдер
Форчун: Усик - розумніший боксер, але у Вайлдера є міць
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не зможе нокаутувати Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів Джастін Форчун, тренер з фізичної підготовки ексчемпіона у восьми дивізіонах Менні Пак’яо.

"Усик - розумніший боксер, але у Вайлдера є міць. Олександр - крузер, він добрий боксер.

Він здатний боксувати як сучий син, але він не панчер. Якщо ти не можеш бити в надважкій вазі, це дуже велика проблема.

Чи здатний Усик вдарити? Не на рівні надважкої ваги. Не так, як Вайлдер та інші бійці", - сказав Форчун.

Раніше стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій.

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