Форчун: Усик - розумніший боксер, але у Вайлдера є міць

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не зможе нокаутувати Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів Джастін Форчун, тренер з фізичної підготовки ексчемпіона у восьми дивізіонах Менні Пак’яо.

"Усик - розумніший боксер, але у Вайлдера є міць. Олександр - крузер, він добрий боксер.

Він здатний боксувати як сучий син, але він не панчер. Якщо ти не можеш бити в надважкій вазі, це дуже велика проблема.

Чи здатний Усик вдарити? Не на рівні надважкої ваги. Не так, як Вайлдер та інші бійці", - сказав Форчун.